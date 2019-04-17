رياضة | بحضور شيتوس وبشرى.. وادي دجلة يكرم أبطال الأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور شيتوس وبشرى.. وادي دجلة يكرم أبطال الأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام نادي وادي دجلة ظهر اليوم الأربعاء، حفل تكريم لأبطال الأولمبياد الخاص بالنادي، الذين حققوا ميداليات في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية مارس ٢٠١٩ بالإمارات.

و أكد حسن المستكاوي، رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، في كلمته أن كل سنة يحرص دجلة على تكريم أبطاله من أصحاب الإنجازات، لكن الأمر هذه المرة مختلف لأن دجلة حقق ٥ ميداليات في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية وهو إنجاز عظيم.

وأوضح ان هؤلاء هم أصحاب الهمم والأبطال الحقيقيين متمنيا لهم التوفيق فيما هو قادم.

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فيما شدد حسن العروسي ، المدير الرياضي بوادي دجلة، على انه كان له الشرف في التواجد مع أبطال الأولمبياد الخاص في الإمارات، موجها الشكر لإدارة وادي دجلة و حسن المستكاوي على دعم أبطال النادي

و أضاف ان حصد أبطال دجلة ل ٥ ميداليات في الأولمبياد الخاص يعكس المجهود المبذول من النشاط الرياضى في دجلة و إدارة النادي مع اللاعبين بمختلف الرياضات.

وكرم دجلة كل من رحمة رمضان لاعبة منتخب كرة القدم للأولمبياد الخاص، و مريم نعيم و أيمن صبور في السباحة، و نيرة عصام في الفروسية، ومحمد شريف في الدراجات.

وحضر الحفل، باسم التهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص و الفنانة بشرى و نجم الأهلي السابق وائل رياض شيتوس .