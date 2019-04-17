رياضة | رسالة نارية من نجم الإسماعيلي قبل موقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من نجم الإسماعيلي قبل موقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلى، رسالة نارية لفريق الزمالك بإحراز هدف فى شباكه خلال المباراة التى تجمع بينهما غدا الخميس فى بطولة الدورى المصرى والمؤجلة من الجولة الـ10.

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وقال شيلونجو: "نتطلع لتحقيق الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على حظوظنا فى حصد مقعد بالمربع الذهبى"، مضيفا نعلم فريق الزمالك جيدا وأنه يضم لاعبين على مستوى عال، إلا أننا نستطيع استعادة مسيرة الانتصارات أمامهم".

ويستعد الإسماعيلى لاستضافة نادى الزمالك غدا ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى على ملعب الجيش بالسويس.