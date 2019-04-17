رياضة | أول تعليق من محمد صلاح بعد اختياره ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا حول العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من محمد صلاح بعد اختياره ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص النجم المصرى محمد صلاح جناح فريق ليفربول، على التعليق على اختياره ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًا فى العالم، وحرص على توجيه رسالة لمحبيه حول العالم.

وقال صلاح فى تصريحات لمجلة "تايم" بعد اختياره، إنه يجب تغيير الطريقة التى نعامل بها المرأة فى ثقافتنا العربية.

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وأوضح صاحب الـ26 عامًا أنه يدعم المرأة بقوة، لأنه يشعر أنها تستحق الحصول على أكثر مما تحصل عليه فى الوقت الراهن.

واختارت مجلة "تايم" صلاح ضمن قائمة تضم العديد من العظماء والمشاهير حول العالم، من أبرزهم نجم هوليوود العالمى دواين جونسون "ذا روك".