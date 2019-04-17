رياضة | نادي الشيخ زايد يفتح العضويات المستثناه لأربع فئات وأبطال اليد ثاني الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي الشيخ زايد يفتح العضويات المستثناه لأربع فئات وأبطال اليد ثاني الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الشيخ زايد، برئاسة فكري الهواري، فتح باب العضويات المستثناه، بتخفيض نصف قيمة العضوية لقطاعات الجيش والشرطة والقضاء والصحفيين، وبتسهيلات كبيرة.

ووافق الهواري على العمل بنظام التقسيط، وفتح باب العضويات اعتبارًا من يوم 10/04/2019 ولمدة 3 شهور، وتخفيض 50٪ من قيمة العضوية الأصلية التي تأتي على النحو التالي:

المؤهل العالي: 80 ألف جنيه، يتم سداد 20 ألف جنيه قسط أول، وعدد أربع أقساط سنوية بواقع 15 ألف جنيه لكل قسط، على أن يكون الفئات المستثناه 40 ألف جنيه وبنظام التقسيط أيضًا.

المؤهل المتوسط: 100 ألف جنيه، يتم سداد 20 ألف جنيه قسط أول، وعدد أربع أقساط سنوية بواقع 20 ألف جنيه لكل قسط.

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بدون مؤهل: 120 ألف جنيه، يتم سداد 20 ألف جنيه قسط أول، وعدد أربع أقساط سنوية بواقع 25 ألف جنيه لكل قسط.

ومن جانبه قال الهواري، إن طموحاته كثيرة جدًا للنهوض بالنادي، وهناك برنامج هام يعمل عليه حاليًا وحول خطة النادي الجديدة لزيادة الموارد بالنادي من خلال تطوير الخدمات المختلفة، والاستفادة من تطوير النشاط الاجتماعي إلى جانب الاهتمام بالنشاط الرياضي.

وعلى صعيد الجانب الرياضي، حقق نجوم الشيخ زايد، إنجازًا جديدًا بعد تمكن فريق 2007 بنين لكرة اليد من الحصول على المركز الثاني في دوري منطقة الجيزة، والميدالية الفضية ببطولة منطقة الجيزة لكرة اليد، وذلك تحت قيادة عمرو عبد القادر مدرب الفريق، وأحمد المحلاوي رئيس قطاع الناشئين، وطارق أبو زيزو المدير الفني.

وحرص أحمد نافع رئيس المنطقة على الحضور، بجانب أحمد مصطفى رئيس لجنة المسابقات، وهشام شوكه سكرتير عام المنطقة، ومن نادي الشيخ زايد محمد مختار نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عسكر، ومحمد طلعت، وأمير أحمد أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس علي بدر المدير التنفيذي، وكامل جودة مدير النشاط الرياضي وأحمد زكي مساعد مدير النشاط الرياضي للألعاب الجماعية.