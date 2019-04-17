رياضة | تفاصيل حديث رونالدو مع والدته بعد ساعات من فضيحة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل حديث رونالدو مع والدته بعد ساعات من فضيحة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تفاصيل المكالمة التي جمعتها بنجلها بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

وقالت والدة رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن رونالدو تواصل معها بعد المباراة وأعرب عن حزنه الشديد بسبب الخسارة، حيث فال : كان حزينًا للغاية، لقد كان يرغب في الذهاب إلى النهائي.

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وأضافت: لقد صنعت ما بوسعي، ولكن أنا لا أفعل المعجزات.

وأكدت دولوريس أفيرو، والدة كريستيانو رونالدو، على أن أبنها غضب بشدة بعد الهزيمة مع أياكس والتي كلفت يوفنتوس الخروج من أوروبا.



وأختتم: لقد كان هناك القليل من الحظ لدي فريق يوفنتوس، ولكن أبني لا يستطيع أن يقف أمام هذا الأمر.