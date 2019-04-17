رياضة | رسميا.. أتلتيكو مدريد يجدد عقد أوبلاك حتي 2023

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. أتلتيكو مدريد يجدد عقد أوبلاك حتي 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تجديد عقد حارسه السلوفيني أوبلاك حتي عام 2023 بعد محادثات مع إدارة النادي في الفترة الماضية.

وجدد أوبلاك عقده لمدة 4 مواسم مع أتلتيكو مدريد ومن المفترض أن ترتفع قيمة الشرط الجزائي في عقده لـ100 مليون يورو لمنعه من الرحيل بسهولة لأي نادي آخر.

شارك أوبلاك في 203 مباراة مع أتلتيكو مدريد وتلقى 132 هدف وخرج نظيف الشباك في 115 مباراة، كما أنه حصل على العديد من الجوائز الفردية أبرزها أفضل لاعب في سلوفينيا كأفضل لاعب في العام 2015 و 2016 و 2017 و 2018.