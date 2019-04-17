رياضة | الاتحاد الإسباني ينصف برشلونة في أزمة اللاعب "المزور"

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن قرارها الرسمي بشأن إقصاء برشلونة من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن نادي برشلونة ارتكب مخالفة واضحة بإشراكه للاعب شاومي أمام ليفانتي في ذهاب ثمن نهائي كأس الملك طبقًا للمادة رقم 76 في لائحة الانضباط باتحاد القدم الإسباني، لكن برشلونة لن يُعاقب .

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ويأتي سبب عدم معاقبة نادي برشلونة، بسبب تقدم فريق ليفانتي بالاحتجاج على مشاركة شاومي في وقت غير قانوني بعد مرور المدة القانونية والمسموح بها لتقديم الاحتجاج عقب لقاء الذهاب مباشرة.

وأتى اعتراض ليفانتي على إشراك برشلونة للاعبه شاومي وذلك بسبب حصوله على بطاقات صفراء متراكمة خلال مشاركته مع فريق برشلونة ب في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

سيواجه برشلونة، فريق فالنسيا في نهائي كأس الملك الإسباني يوم 25 مايو على ملعب بينتو فيامارين معقل نادي ريال بيتيس في إقليم الأندلس.