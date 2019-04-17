اونلاين | quarter final رابط يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر TAB3 لايف Tottenham مشاهدة مباراة مانشستر سيتيHD

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quarter final رابط يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر TAB3 لايف Tottenham مشاهدة مباراة مانشستر سيتيHD
يريد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير في تحدي الغيابات التي تواجه الفريق، خاصة بعد إصابة المهاجم الإنجليزي هاري كين في مباراة الذهاب بين الناديين، والتي انتهت بتفوز توتنهام بهدف نظيف أحرزه الكوري سون.
quarter final رابط يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر TAB3 لايف Tottenham مشاهدة مباراة مانشستر سيتيHD
بينما يرغب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم يتوج به المدرب الإسباني بعد رحيله عن تدريب برشلونة في السنوات الأخيرة.
quarter final رابط يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر TAB3 لايف Tottenham مشاهدة مباراة مانشستر سيتيHD
وسوف تقام المباراة بين نادي توتنهام هوتسبير، وفريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.
quarter final رابط يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر TAB3 لايف Tottenham مشاهدة مباراة مانشستر سيتيHD
مانشستر سيتي Vs توتنهام.
البطولة : Champions League (ربع نهائي (مباراة اياب)).
القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD1 + beIN 4k .
الملعب : الاتحاد .
المعلقين : خليل البلوشي وجواد بدة (HD1) + رؤوف خليف (4k) .
نتيجة مباراة الذهاب : توتنهام (1-0) مانشستر سيتي.
quarter final رابط يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر TAB3 لايف Tottenham مشاهدة مباراة مانشستر سيتيHD
حصرى وخاص ً مشاهدة المباراة :
10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
10:00 مساءاً بتوقيت العراق .
9:00 مساءاً بتوقيت السودان .
10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
8:00 مساءاً بتوقيت تونس .
8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
10:00 مساءاً بتوقيت قطر.
7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .