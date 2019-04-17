اونلاين | yalla shoot.. مشاهدة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم 17-4-2019 live

ويريد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير في تحدي الغيابات التي تواجه الفريق، خاصة بعد إصابة المهاجم الإنجليزي هاري كين في مباراة الذهاب بين الناديين، والتي انتهت بتفوز توتنهام بهدف نظيف أحرزه الكوري سون.

بينما يرغب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم يتوج به المدرب الإسباني بعد رحيله عن تدريب برشلونة في السنوات الأخيرة.

وسوف تقام المباراة بين نادي توتنهام هوتسبير، وفريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.