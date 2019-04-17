اونلاين | kora HD مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم الأربعاء 17/04/2019 دوري أبطال اوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora HD مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم الأربعاء 17/04/2019 دوري أبطال اوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يلا شوت حصريا يوتيوب لايف، يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره توتنهام مساء يوم الأربعاء الموافق 17 ابريل 2019 وذلك ضمن منافسات مباريات الإياب من الدور ربع نهائي من عمر مسابقة دوري الأبطال، وسوف تقام المباراة على أرضية ملعب الإتحاد بمانشستر سيتي، وجدير أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الطرفين فاز بها نادي توتنهام عندما إستضافة علي ملعبه الجديد وايت هارت لين، وسجل الهدف الوحيد في تلك المباراة اللاعب سون هونغ مين وبتالي أصبح سون هو من لاعبي توتنهام التاريخيين حيث سجل في أول الأهداف في ملعبهم الجديد في الدوري ودوري الأبطال المان سيتي ضد توتنهام مباشر.

اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع، يدخل مانشستر سيتي مباراة توتنهام بمعنويات عالية للغاية بعد أن حقق الإنتصار على نادي كريستال بالاس بالدوري بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد وأصبح يحتل المركز الثاني برصيد 83 نقطة ويتصدر الدوري حاليا ليفربول الإنجليزي برصيد 85 نقطة وفي الجانب الأخير يدخل توتنهام المباراة بمعنويات عالية للغاية بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب ويريد حسم التأهل لدور نصف نهائي وتحقيق لقب دوري الأبطال، وحقق توتنهام فوز كبير في الجولة الماضية من الدوري على نادي هدرسفيلد الإنجليزي بنتيجة أربع أهداف دون رد.