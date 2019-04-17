اونلاين | يلا liverpool شووت مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر| مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم لايف في بطولة دوري أبطال أوربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا liverpool شووت مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر| مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم لايف في بطولة دوري أبطال أوربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر| مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم لايف في بطولة دوري أبطال أوربا، ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم مع فريقه الريدز أمام فريق بورتو البرتغالي في إطار مباريات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوربا والتي نجح صلاح ورفاقه في تحقيق الفوز في ذهابها بهدفين نظيفين، مما تجعل بطل البرتغال مطالب بتحقيق الفوز بثلاث أهداف نظيفة، حيث يحل ليفربول صلاح ضيفا ثقيلا اليوم على فريق بورتو البرتغالي في مباراة العودة التي تنتظرها الجماهير المصرية، ومن خلال السطور القادمة سوف نطلعكم على رابط البث المباشر لمباراة ليفربول وبورتو، كما سنخبركم بموعد وتوقيت اللقاء.

مباراة ليفربول وبورتو في بطولة دوري أبطال أوربا

يدخل ليفربول مباراة بورتو وهو منتعش بفوزه في أخر مواجهته بالدوري الإنجليزي على فريق تشيلسي الذي كان أحد اصعب المباريات التي كان يخشها الفريق في رحلة البحث عن بطولة الدوري، والتي أحرز خلالها صلاح هدفا عالميا، ولذلك فيدخل الريدز المباراة وهو يسعى لتكرر الفوز على بطل البرتغال لتأكيد تفوقه عليه ولتوجيه رسالة للفرق الصاعدة إلى نصف نهائي البطولة أن الريدز سيقاتل من أحل حصد لقبها هذا العام.

أما فريق بورتو فيرفع شعار ” الكرة لا تعرف المستحيل”، فهو يأمل في تسجيل هدفين مبكرين في شباك الريدز وإعادة المباراة إلى نقطة البداية وأستعادة حظوظة في هذه البطولة التي تأمل جماهيره في الوصول إلى مباراتها النهائية، ولذلك فمن المتوقع أن يدخل بورتو مباراة ليفربول بخطة هجومية باحتة لتحقيق ذلك مع الحذر من المرتدات السريعة التي يتقنها فريق الريدز عن طريق النجم المصري محمد صلاح والنجم السنغالي سادرو ماني.

موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوربا اليوم

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

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الساعة التاسعة مساءا بتوقيت الأردن.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت فلسطين.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت العراق.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس.

الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر

ومن خلال رابط البث المباشر الذي سنضعه لكم هنا قبل بداية اللقاء، يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر.