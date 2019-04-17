اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر 17-4-2019 دوري أبطال أوروبا

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موعد مباراة ليفربول وبورتو اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : حفيظ دراجي وسوار الذهب

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية