اونلاين | كورة اون لاين HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2019

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مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي، يلتقي فريقي ليفربول وبورتو البرتغالي ضمن إياب دوري أبطال أوروبا 2019، الريدز الطامح في الإنتصار خارج الديار في مواجهة نارية ضد فريق بورتو البرتغالي، والذي من المتوقع أن يكون فريق ذات طابع هجومي في المواجهة علي ملعبه وبين جماهيره، لتفادي ما حدث في اللقاء الماضي، بعدما فشل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية ضد الليفر، وخسر في ملعب الريدز بثنائية نظيفة، أما الفريق الإنجليزي فيعيش أوضاع جيدة بعد الفوز الأخير علي حساب نادي تشيلسي والصدارة التي عادت له، وأيضا بعد الإنتصار علي الفريق البرتغالي، ولكنه إنتصار يحتاج إلي المحافظة عليه.

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وبورتو البرتغالي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 2 ويعلق علي اللقاء المعلق سوار الذهب + حفيظ دراجي..

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مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي مباشر

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