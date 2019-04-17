اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول اليوم يلا شوت| مشاهدة مباراة ليفربول اليوم كوره ستار

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يلعب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع فريقه اليوم أمام بورتو البرتغالي، على أرضية ملعب الدراجاو، معقل الأخير، في إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبحث عشاق الكرة عن مشاهدة مباراة ليفربول اليوم,, مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو اليوم بث مباشر,, مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو اليوم,, بث مباشر مباراة ليفربول اليوم,, بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو اليوم,, بث مباشر مباراة ليفربول اليوم يلا شوت الجديد,, مشاهدة مباراة ليفربول اليوم كوره ستار,, بث مباشر مباراة ليفربول كوره اون لاين,, مشاهدة مباراة Porto VS Liverpool اليوم,, بث مباشر ماتش Porto VS Liverpool اليوم

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مباراة Porto VS Liverpool ستقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الـ11 بتوقيت الامارات، الـ7 بتوقيت مكة المكرمة.

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ومن المتوقع أن يدخل يورجن كلوب المباراة بتشكيل معتاد، حيث يتكون من أليسون في حراسة المرمى، وأرنولد وماتيب وفان دايك وربيرستون في خط الدفاع، أمامهم ثلاثي يتكون من ميلنر وهندرسون وكيتا، وفي خط الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمنيو.