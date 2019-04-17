اونلاين | HD يلاشوت بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو "بث مباراة ليفربول ضد بورتو" مباراة الإياب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD يلاشوت بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو "بث مباراة ليفربول ضد بورتو" مباراة الإياب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول ضد بورتو ضمن دور ال ٨ لدوري أبطال أوروبا جولة الإياب وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة ٢-٠ لصالح ليفربول .

وتقام مباراة ليفربول ضد بورتو اليوم الأربعاء على ملعب الانفيلد بمدينة ليفربول في الساعة ٩ مساء اليوم بتوقيت القاهرة ويخوض ليفربول المباراة بقوته الضاربة في الهجوم محمد صلاح وماني و فيرمينيو.

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ويخوض نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد تسجيلة لهدف صاروخي في مرمى تشيلسي في مباراة الاسبوع الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يواجه ليفربول في حال تأهيله للدور ال ٤ وتخطي عقبة بورتو فريق برشلونة الذي حسم تأهيله للدور نصف النهائي بعد الفوز أمس على مانشستر يونايتد بنتيجة ٣-٠ .

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بورتو.