انت الان تتابع تفاصيل خبر في ليلة ميسي.. برشلونة يبلغ نصف نهائي أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 04:57 مساءً - انتزع نادي برشلونة الإسباني بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل فوزه المستحق على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، في إياب دور الثمانية من المسابقة القارية.

وتخلص العملاق الكتالوني من عقدة الدور ربع النهائي، التي فشل في تجاوزها في النسخ الثلاث الأخيرة، على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، والثنائي الإيطالي يوفنتوس وروما.

وجاء تأهل برشلونة بعدما جدد فوزه على مانشستر يونايتد؛ إذ انتهت مباراة الذهاب على ملعب "أولد ترافورد" بهدف نظيف، ليعبر لنصف النهائي القاري بنتيجة (4-0) في مجموع المباراتين.

وإلى تفاصيل المباراة، استهل مانشستر يونايتد المباراة بقوة، وكان قريباً من هزّ الشباك الكتالونية عن طريق مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد، قبل انقضاء الدقيقة الأولى من اللقاء.

ولم يكتفِ "الشياطين الحُمر" بذلك بل شنوا أكثر من هجمة وسط ارتباك واضح لخط دفاع برشلونة، الذي وجد نفسه تحت ضغط كبير من قبل كتيبة المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير.

واحتسب الحكم الألماني فيليكس بريتش ركلة جزاء لبرشلونة إثر عرقلة الكرواتي إيفان راكيتيتش داخل منطقة العمليات، قبل أن يتراجع عن قراره بعد الاستعانة بـ"تقنية الفيديو" في الدقيقة الـ12.

Advertisements

وبعد ذلك كشّر برشلونة عن أنيابه بتألق كبير من نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تسلم كرة وراوغ أكثر من لاعب بطريقة فنية رائعة، قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة في شباك الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع حلول الدقيقة الـ16.

وبعد 4 دقائق فقط عاد "البرغوث" لزيارة الشباك الإنجليزية مجدداً بالطريقة ذاتها تقريباً، لكن بتسديدة بالقدم اليمنى بدت سهلة لكن دي خيا أخطأ التقدير لتكمل طريقها إلى المرمى، وسط فرحة كبيرة بالمدرجات.

وعقب الهدفين فرض العملاق الكتالوني سيطرة على مجريات المباراة، وقدّم لمحات فنية، وكان قريباً من إضافة الهدف الثالث في أكثر من مناسبة، كان أخطرها في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، التي تابعها الظهير سيرجيو روبرتو لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وإجمالاً بدا فريق المدرب النرويجي سولسكاير مغايراً للوجه الذي قدمه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 بالنسخة الحالية، حين حوّل تأخره بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب إلى فوز بنتيجة (3-1) في لقاء الإياب على ملعب "حديقة الأمراء".

ولم تختلف الأحوال في الشوط الثاني في ظل استسلام لاعبي اليونايتد وسيطرة "البارسا" على منتصف الميدان، ليترجم ذلك بهدف ثالث بقذيفة صاروخية من أقدام الجناح البرازيلي فيليبي كوتينيو، في الدقيقة الـ61.

وينتظر برشلونة في "المربع الذهبي"، المتأهلَ من موقعة ليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي، علماً أن رفاق النجم المصري محمد صلاح حققوا فوزاً واضحاً في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على ملعب "أنفيلد".