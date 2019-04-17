انت الان تتابع فرجانى ساسى يجرى جراحة ناجحة وتطورات جديدة في اصابته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

فرجانى ساسى

نشر فرجانى ساسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، صورة له اليوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، عقب إجرائه عملية جراحة فى كاحل القدم، وكتب على الصورة قائلاً: "الحمد لله والشكر لله عملت اليوم العملية بنجاح وارجو من الجميع الدعاء شكرا للاهتمام والدعم"، وتعرض ساسي للإصابة بشرخ في عظمة شظية القدم فى مباراة فريقه أمام فريق حسنية أغادير المغربي فى إياب الدور الربع النهائى من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية، التى فاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد أحرزه ابراهيم حسن.

وأكد لاعب نسور قرطاج فى تصريحات خاصة للتليفزيون التونسى أمس الثلاثاء، أنه سافر لتلقي العلاج في تونس بناء على رغبته، موجهًا الشكر لجميع زملائه في الزمالك بعد إهدائهم الفوز على أغادير له. وكشفت تقارير طبية تونسية أن اللاعب سيعود بعد فترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع للتدريبات، مع التأكيد على أن اللاعب سيلحق

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