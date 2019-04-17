انت الان تتابع شوبير يفجر مفاجأة حول حكم لقاء الزمالك والإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
الزمالك والإسماعيلي
كشف الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر إقامتها، غدًا الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، علمًا بأن مجلس إدارة نادي الزمالك طلب من اتحاد الكرة، تعيين حكام أجانب للمباراة، وأرسل الزمالك 25 ألف دولار إلى اتحاد الكرة من أجل استقدام طاقم حكام أجانب، على أعلى مستوى لمباراة الدراويش.
وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير"، إنه لم يتم الاتفاق مع حكام أجانب حتى الآن لمباراة الزمالك والإسماعيلي، مضيفًا: "حتى وقت حديثي صباح اليوم لا يوجد حكام أجانب لمباراة الزمالك والإسماعيلي". وكان الزمالك قد استقر على اختيار حكام أجانب لمبارياته في الدوري، منذ انتهاء لقاء المقاولون العرب
وكان الزمالك قد استقر على اختيار حكام أجانب لمبارياته في الدوري، منذ انتهاء لقاء المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي (2-2)، واستقدم الزمالك حكمًا أجنبيا لمباراة سموحة التي انتهت بفوز الأبيض (1-0)، لكنه فشل في تكرار نفس التجربة في مباراة المصري نظرًا لضيق الوقت.
ورفضت الجهات الأمنية بمحافظة السويس، حضور الجماهير للمباراة، ويسعى مسؤولو الإسماعيلي لإقناع الجهات الأمنية، باستقبال الجماهير، نظرًا لأهمية المباراة للفريقين، حيث يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.
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