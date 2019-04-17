انت الان تتابع صلاح للتايم: عانيت في بداية مسيرتي وليفربول حب خاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
محمد صلاح
أجرت مجلة "التايم" حوارًا مع نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح، للحديث معه عن توقعات الجماهير والضغوطات التي يعاني منها، والأمور التي لا يعلمها البعض عنه، إضافة إلى حب جماهير ليفربول له. وقال صلاح في ذلك الحوار: "دائما تكون توقعات الجماهير كبيرة للغاية نحوك، فأنت ترى الأطفال يرتدون قميصك، ويتمنون أن يكونوا مثلك في يوم من الأيام، وهذا يضعك تحت الضغط، ولكنه يشعرك بالفخر بما وصلت إليه حتى الآن. أنا من نجريج، وهي قرية صغيرة تبعد عن القاهرة نحو 5 ساعات، وبدأت لعب كرة القدم منذ أن كنت في السابعة من عمري، وربما قبل ذلك".
وعن الأمر الذي ربما لا يعرفه أحد عن صلاح، قال: "الكثير، علينا أن نغير الطريقة التي نعامل بها المرأة في ثقافتنا، أنا أدعم المرأة حاليا أكثر من دعمي لها في السابق، لشعوري بأنها تستحق ذلك، ويجب أن يكون ذلك هو الوضع الإجباري وليس الاختياري". "عندما أتيت من مصر إلى سويسرا، عانيت كثيرًا في البداية بسبب اللغة
"عندما أتيت من مصر إلى سويسرا، عانيت كثيرًا في البداية بسبب اللغة والثقافة، وحاجتي لتقديم عمل كبير، ولكني سعيد الآن بما وصلت إليه بعد ذلك الطريق الطويل الذي قطعته".
"منذ يومي الأول في النادي، حظيت بترحاب كبير من قبَل الجماهير، شعرت بحبهم، جماهير ليفربول منحتني الحافز في كل مباراة، وشعرت بدعمهم لي ومن خلال الأغنية التي خصصوها لي، فهي خاصة للغاية بالنسبة إليّ".
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