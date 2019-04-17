أصغر مدافع يقصى اليوفى من دورى الأبطال

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تحرير:أحمد ثروت ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

دى ليخت

أصبح الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام، أصغر مدافع هولندي يسجل في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر التاريخ فى البطولة منذ عام 1996 بسن الـ 19 عاما و9 أشهر، حيث قام بتسجيل الهدف الثانى فى شباك حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني برأسية رائعة فى الدقيقة 67 من المباراة، حيث فاز أياكس على فريق يوفنتوس الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف حصيلة مباراتى الذهاب والإياب فى تورينو وأمستردام بدور الـ8 من التشامبيونز ليج، والتأهل للدور نصف النهائى.

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وحصل اللاعب دي ليخت على إشادة كبيرة من الجميع عقب المباراة بعد الأداء المتميز الذى ظهر به، وقال المدافع الإنجليزي ريو فيرديناند عنه بأنه أفضل مدافع شاب في العالم فى الوقت الحالى. وفى موسم 1996-1997، كان آخر تأهل حصل عليه نادى أياكس لنصف نهائى دورى الأبطال، وذلك فى الوقت الذى لم يكن دى ليخت فيه مولودا