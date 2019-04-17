الارشيف / اخبار الرياضه

أصغر مدافع يقصى اليوفى من دورى الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع أصغر مدافع يقصى اليوفى من دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

دى ليخت

دى ليخت

أصبح الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام، أصغر مدافع هولندي يسجل في بطولة لكرة القدم عبر التاريخ فى البطولة منذ عام 1996 بسن الـ 19 عاما و9 أشهر، حيث قام بتسجيل الهدف الثانى فى شباك حارس المرمى البولندي فويتشيك تشيزني برأسية رائعة فى الدقيقة 67 من المباراة، حيث فاز أياكس على فريق يوفنتوس الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف حصيلة مباراتى الذهاب والإياب فى تورينو وأمستردام بدور الـ8 من التشامبيونز ليج، والتأهل للدور نصف النهائى.

Advertisements

وحصل اللاعب دي ليخت على إشادة كبيرة من الجميع عقب المباراة بعد الأداء المتميز الذى ظهر به، وقال المدافع الإنجليزي ريو فيرديناند عنه بأنه أفضل مدافع شاب في العالم فى الوقت الحالى. وفى موسم 1996-1997، كان آخر تأهل حصل عليه نادى أياكس لنصف نهائى دورى الأبطال، وذلك فى الوقت الذى لم يكن دى ليخت فيه مولودا

وحصل اللاعب دي ليخت على إشادة كبيرة من الجميع عقب المباراة بعد الأداء المتميز الذى ظهر به، وقال المدافع الإنجليزي ريو فيرديناند عنه بأنه أفضل مدافع شاب في العالم فى الوقت الحالى.

وفى موسم 1996-1997، كان آخر تأهل حصل عليه نادى أياكس لنصف نهائى دورى الأبطال، وذلك فى الوقت الذى لم يكن دى ليخت فيه مولودا وقتها.

وقال دى ليخت فى تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة ولكننا أدركنا الموقف من الدقائق الأولى، أثبتنا قوتنا كفريق وقدرتنا على مواجهة الكبار بعد إقصاء ويوفنتوس وهم من أكبر المرشحين للفوز بالبطولة، وكل ما يهمنا فى الوقت الحالى هو التركيز والفوز فقط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصغر مدافع يقصى اليوفى من دورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا