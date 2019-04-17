مدرب الهلال: مواجهة الغد تاريخية.. و”الشلهوب”: نتطلع لتحقيق كأس زايد لإكمال الموسم بنجاح

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب فريق الهلال السعودي، أن مواجهة الغد تعتبر تاريخية، وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال: “بالنسبة للمواجهة تعتبر تتويجًا كبيرًا لمشوارنا ولن نفرح إلا بتحقيقها بعد أن تنقلنا وسافرنا وتعبنا كثيرًا، ولن يكتمل هذا المجهود إلا بالانتصار”.

وأضاف: “سنواجه فريق قوي استطاع أن يقصي فرق كبرى ولن نصبح أبطال إلا عندما نحضر بالمستوى العالي وتحقيق هذه الكأس سيريحنا لإكمال المشوار في بقية البطولات”.

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وتابع: “النجم الساحلي فريق معروف ويلعب بشراسة وحدة عالية، ولابد أن نأخذ بكل العوامل التي تساعدنا في المباراة، ويجب على فريقي عدم تعقيّد اللعب”.

واختتم المدرب حديثه قائلا: “نحن وضعنا أهدافنا، وهي أن نقدم كل شيء لتحقيق البطولة، وهذا ما نسعى إليه”.

وتحدث قائد الفريق الهلالي محمد الشلهوب، في المؤتمر الصحفي، قائلًا: “سعداء بالتواجد في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال وهي بطولة غالية علينا لأنها تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد”.

وأضاف: “لم تكن الطرق سهلة بالنسبة لنا للوصول للمباراة الختامية، ونتطلع أن يكون نهائي عربي ممتاز يعكس صورة بطولة تحمل اسم الشيخ زايد، وبإذن الله يحالفنا التوفيق ونتطلع للحصول على الكأس لإكمال الموسم بنجاح”.