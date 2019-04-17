الان تتابع مواجهات الهلال أمام الأندية التونسية مؤشر الأزرق فيها “أخضر” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح- الخليج 365

يلتقي الهلال السعودي، مساء غد الخميس، نظيره النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال والذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، حيث يطمح الأزرق بتحقيق البطولة العربية حيث كان آخر لقب تم تحقيقه عام 2001م.

وتعرض “الخليج 365”، مواجهات الهلال، بالأندية التونسية، وجاءت في 7 مباريات استطاع الزعيم الفوز في أربع مباريات والتعادل في واحدة والخسارة في اثنتين.

في عام 1989، كان أول لقاءات الهلال بالأندية التونسية، ضمن بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري وجمع اللقاء الهلال بالنجم الساحلي، وانتهى بالتعادل السلبي، واستمرت المباراة إلى ركلات الترجيح، وفاز الهلال بنتيجة 5-4.

وفي ثاني اللقاءات عام 1994، واجه الزعيم، البنزرتي التونسي في دور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية، وفاز عليه بنتيجة 4-1 وتأهل على إثرها إلى النهائي ليحقق البطولة أمام شقيقه الاتحاد السعودي.

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وفي عام 1995م، التقى أزرق العاصمة، الترجي التونسي، في دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي، ثم التقى الفريقان في نهائي البطولة، وحقق الهلال البطولة بهدف دون رد في الرياض.

وفي كأس السوبر العربية الثانية عام 1996، التقى الهلال بالترجي مرة أخرى، وفاز الترجي على الهلال وحقق البطولة بهدفين دون رد.

وفي كاس السوبر العربية السابعة عام 2001، التقى الهلال والصفاقسي التونسي، وانتهى اللقاء لأزرق الرياض بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكانت آخر المواجهات الهلالية التونسية قبل عامين في 2017م بالبطولة العربية، حيث خسر الهلال أمام الترجي بثلاثة أهداف لهدفين وحقق وقتها الترجي البطولة العربية.

يذكر أن الهلال واجه النجم الساحلي في لقاء وحيد، وحقق البطولة العربية مرتين متتاليتين في عام 1994 وعام 1995.