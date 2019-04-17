الامارات | تركي آل الشيخ: النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل اسم ملك المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل اسم ملك المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، أن النسخه الثانية من البطولة العربية لكرة القدم ستحمل اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس، وقد جاء ذلك في تغريدة رسمية لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث قال: "أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخه الثانيه من البطولة العربية تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقه على إقامة المباراة النهائية للبطولة بـ٢٠٢٠ في الرباط الغالية".

ويذكر أن نظام البطولة هو تجميع الأندية صاحبة المراكز الأولى، والأكثر شعبية في الدوريات العربية المحلية لتتنافس على لقب بطل العرب والحصول على جائزة المسابقة، وتتلخص في جمع 32 فريقا من كافة الدول العربية، ويتم اختيارهم وفق حصولهم علي بطولاتهم المحلية، ويتم اللعب في البطولة ذهابا وإيابا بنظام خروج المهزوم حتي يصل فريقان للمباراة النهائية.