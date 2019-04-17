شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديك قبل مواجهة بورتو: هيا نصنع التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطمح فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الهولندي، إلى صنع التاريخ في الأسابيع الأخيرة من الموسم، وينافس فان ديك على بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، ويحل الريدز ضيفاً على بورتو البرتغالي الليلة في إياب ربع النهائي.

وحقق ليفربول الفوز في الذهاب على آنفيلد، هدفي دون رد، وفي حال التأهل لنصف النهائي سيقع في مواجهة ضد برشلونة.

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قال الهولندي الدولي، في تصريحات خاصة لموقع الفريق: «سيكون الأمر صعباً، لكنه وقت رائع لأن تكون لاعباً في ليفربول، لدينا 8 مباريات متبقية، علينا أن نبذل خلالها كل شيء وعلينا فقط التركيز على أنفسنا، نريد أن نصل لنهائي دوري الأبطال مجدداً، هذا ما نحن جميعاً هنا من أجله».

واستكمل حديثه عن اللقاء: «حققنا نتيجة جيدة أمامهم في الذهاب، لكن الأمر لم ينته بعد، ونعلم أننا سنخوض مواجهة أصعب في البرتغال، لا نفكر في أننا تأهلنا بالفعل، ولكن نتمنى إنهاء المهمة والانتقال للدور المقبل».

واختتم حديثه قائلا: «نعلم أن بورتو خطير، سنحت لهم فرص أمامنا في آنفيلد، ونحن في حاجة لأن نكون أفضل في الإياب، لن ندافع عن انتصارنا بهدفين دون رد، نريد أن نهاجم ونلعب مثلما نفعل طيلة الموسم، نريد إحراز الأهداف. إذا سجلنا هدفاً سيكونون في حاجة إلى تسجيل أربعة».