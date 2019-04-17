شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة «تايمز» الأمريكية تختار محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختارت مجلة «تايمز» الأمريكية الشهيرة النجم المصري محمد صلاح كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019، إذ صنفته ضمن «العمالقة».

وأعلنت المجلة عن أسماء الشخصيات المختارة، كما كشفت عن عدة أغلفة للعدد الذي سيحتوي نبذة عنهم، إذ حمل واحد من تلك الأغلفة صورة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

وتصنف المجلة الأسماء المختارة تحت عدد من التصنيفات كالرواد والفنانين والرموز، بالإضافة إلى العمالقة، وهو التصنيف الذي تصدره النجم المصري، بجانب نجم كرة السلة الأمريكية، ليبرون جيمس، ومؤسس «فيسبوك»، مارك زوكربيرج، وأسطورة الجولف العالمية، تايجر وودز، وعدد من الأسماء الأخرى في عدد من المجالات.

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وقام بتقديم محمد صلاح في المجلة المذيع البريطاني الشهير جون أوليفر، مقدم برنامج Last Week Tonight على قناة HBO. وكتب «أوليفر» عن «صلاح»: «مو صلاح هو أفضل كإنسان عن كلاعب كرة قدم، وهو أحد أفضل لاعبي الكرة في العالم. سيكون من الصعب أن تعثر على رياضي محترف في أي رياضة لم يتأثر بنجاحه ومكانته كـ(مو)، وهذا شيء رائع، لأنني لا أستطيع تخيل نوع الضغط الذي يأتي مع كم الحب الذي يحظى به».

وأضاف: «(مو) هو رمز للمصريين ولأهل ليفربول وللمسلمين في عالم بأجمعه، ورغم ذلك دائمًا ما يبقى متواضعًا ورصينًا وخفيف الظل، لا يأخذ أيًا من ذلك بشكل جدي أكثر مما ينبغي».

وتابع: «كلاعب كرة قدم، يلعب باستمتاع، ودائمًا ما تساءلت كيف هو الشعور أن تلعب بشكل جيد مثله، ورؤية وجهه يضيء كلما فعل شيئًا رائعًا، ينتابك الشعور أنه بالضبط بحجم المرح الذي تريده أن يكون، أنا أحبه دون شك».

ومن جانبه، نشر رامي عباس، وكيل محمد صلاح، على حسابه بـ«تويتر» صورة لغلاف المجلة الذي يتصدره اللاعب، معلقًا عليها قائلًا: «غير قادر على الكلام»، تعبيرًا عن فخره بما حققه النجم المصري.