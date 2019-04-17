شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحصل على أحكام بحبس سمير حلبية 12 عامًا بسبب صفقة إسلام عيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل نادي النصر على أحكام بالحبس لمدة 12 عامًا وكفالة 300 ألف جنيه ضد سمير حلبية، رئيس نادي المصري البورسعيدي، في قضية الشيكات دون رصيد، باقي مستحقات انتقال إسلام عيسى للنادي البورسعيدي من الموسم الماضي.

كان المصري قد منح النصر شيكات بقيمة انتقال إسلام عيسى، ولم يسدد النادي البورسعيدي مبلغ 4 ملايين جنيه من إجمالي 10 ملايين قيمة انتقال اللاعب.

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وأقام نادي النصر أربع دعاوى قضائية لحفظ حقوقه في باقي المستحقات المالية التي تبلغ 4 ملايين جنيه وحصل على مجموع أحكام 12 عامًا على رئيس نادي المصري سمير حلبية وكفالة 300 ألف جنية في الدعاوى الأربع.

جاء تحرك نادي النصر للقضاء بعد التأكد من أن الشيكات دون رصيد وعدم سداد نادي المصري للشيكات التي يعود تاريخها لأشهر يناير وفبراير ومارس.

كان نادي النصر تقدم بشكوى لاتحاد الكرة في يناير الماضي ضد نادي المصري لإيقاف القيد بسبب عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة.