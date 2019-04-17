فان دايك: سنبذل قصارى جهدنا لصناعة التاريخ

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي أنه حان الوقت لأن يثبت لاعبي الريدز جدارتهم، لافتًا إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده لصناعة التاريخ.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني علمًا بأن الأخير لديه مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد.

وعلى الصعيد الأوروبي يستعد ليفربول لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي مساء اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول قال فان دايك: "الفترة المقبلة ستكون صعبة، إلا أن الوقت رائعًا لإثبات لاعبي ليفربول جدارتهم".

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وأضاف: "لدينا ثماني مباريات باقية، (4 مباريات بالدوري- 4 في الابطال في حالة الوصول لنهائي الأبطال)، علينا بذل قصارى جهدنا، والتركيز على أنفسنا، هذا ما علينا القيام به.

وتابع: "نعم حققنا نتيجة جيدة ضد بورتو في الذهاب (2-0)، لكن الأمر لم ينته بعد ونعلم أننا سنواجه مباراة صعبة اليوم".

وواصل: "نعلم أن بورتو سيكون قويًا، سنلعب بطريقتنا المعتادة، لن ندافع، نريد أن نهاجم ونأمل أن نخلق فرصًا ونحرز هدفًا أو هدفين لنصعب الأمور".