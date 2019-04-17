ماميتش يحذر من شراسة النجم الساحلي

حذر الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال السعودي، من النجم الساحلي التونسي، قبل مواجهة الفريقين، غدًا الخميس، في نهائي البطولة العربية للأندية، على استاد هزاع بن زايد.

وقال ماميتش خلال المؤتمر التقديمي للمباراة "الهلال بذل جهدًا كبيرًا في هذه البطولة، يجب بذل تضحيات أكبر حتى نتوج باللقب العربي".

وتابع "سنواجه خصمًا شرسًا، وهو ما تبين لنا من خلال متابعة المباريات الماضية للفريق التونسي".

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وتذكر ماميتش، ذكرياته الجميلة في مدينة العين، في إشارة إلى فترة توليه تدريب العين الإماراتي قبل الانتقال لتدريب الهلال.

وأكد ماميتش أن فريقه يجب أن يستفيد من كافة الظروف المحيطة، حتى يستطيع العودة بالكأس إلى الرياض.

ولم يخسر الهلال طوال مشواره في البطولة، واهتزت شباكه مرة واحدة كانت في مباراة أول أمس أمام أهلي جدة.