آل الشيخ يكشف عن إقبال تونسي كبير على تذاكر نهائي كأس زايد

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن إقبال الجماهير التونسية بشكل لافت حتى عصر اليوم، على حضور المباراة النهائية لكأس الشيخ زايد للأندية الأبطال.
ويلتقي النجم الساحلي والهلال السعودي غدًا الخميس على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، في نهائي البطولة العربية.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على تويتر، اليوم الأربعاء: "النجم الساحلي، والجمهور التونسي تجاوزوا 4000 تذكرة حتى الآن".
جدير بالذكر أن الإقبال الكبير من جانب الجماهير التونسية في الإمارات على شراء تذاكر المباراة النهائية، دفع رئيس الاتحاد العربي في وقت سابق للتساؤل عن جماهير الهلال، عندما أعلن من قبل عن شراء جماهير النجم الساحلي 3000 تذكرة.
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