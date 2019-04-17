مدرب أياكس: لسنا ريال مدريد أو برشلونة

برر إريك تين هاج، المدير الفني لأياكس أمستردام، اليوم الأربعاء، إمكانية رحيل بعض نجوم الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال تين هاج، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "إذا لعبنا جيدًا، فمن الطبيعي أن يرحل اللاعبون.. نحن لسنا ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر سيتي أو يوفنتوس".

وأضاف: "هذا يعتمد على اقتصاد كرة القدم، لكننا مبدعون في بناء فريق متوازن.. نستخدم هذه الفلسفة، وسنفعل ذلك أيضًا في السنوات المقبلة".

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وتابع: "لكننا سنقاتل من أجل كل لاعب، أتمنى ألا نخسر الكثير منهم.. البعض سيذهب بطرق مختلفة، لكن أكاديمية أياكس قوية جدًا".

وختم المدرب، بقوله: "لقد رأينا إيكيلينكامب، وهناك أيضًا العديد من اللاعبين الاَخرين الأقوياء.. الكشافون يتطورون، وإذا رحل البعض سنأخذ خطوات قوية أخرى للمضي قدمًا، وسنبدأ كل موسم من الصفر".

ونجح أياكس في إقصاء ريال مدريد، من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يطيح بيوفنتوس أمس من ربع النهائي.