نجم روما يشيد بمسيرة أياكس في دوري الأبطال

دفع الفوز المثير الذي حققه فريق أياكس أمستردام على يوفنتوس، والإطاحة بالفريق الإيطالي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كثير من محبي النادي الهولندي ولاعبيه السابقين للتعبير عن سعادتهم، حتى أولئك الذين مازالوا في الملاعب، ويدافعون عن ألوان فرق أخرى.

ومن بين هؤلاء، أشاد نجم فريق روما الإيطالي، الحالي، ولاعب أياكس السابق، جاستن كلويفرت بمشوار أياكس في دوري الأبطال، وقال في تصريحات بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو": "إنه لأمر رائع أن أرى أياكس يؤدي بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا، وسعيد للغاية بزملائي السابقين وأتمنى لهم الأفضل".

وأضاف: "أمر طبيعي أن أفكر أنني يجب أن أكون متواجدًا في تلك الأدوار النهائية أيضًا، لكنني بلغت الدور ربع النهائي هنا في روما. لقد سلكت طريقًا معينًا ولا أشعر بأي ندم".

وفاز أياكس في لقاء الإياب الذي أقيم بملعب يوفنتوس بنتيجة (2-1)، ليتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال عقب فوزه بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين.