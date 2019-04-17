محمد صلاح: العرب يعتبرونني مثل أبنائهم.. وشعرت بضغوط في كأس العالم

كد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أنه شعر ببعض الضغوط خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.
وأشار صلاح في تصريحات لمجلة تايم الأمريكية، إلى أن تواجده في مكانته الحالية يزيد من الضغوط عليه، لافتًا إلى شعوره بالفخر لنفس السبب.
وجاءت تصريحات صلاح بعدما تم اختياره بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في الجماهير عبر العالم من جانب مجلة تايم، حيث تم وضعه في قسم يُدعى "العملاقة".
وردًا على سؤاله عن شعور جماهير كرة القدم في الوطن العربي تجاهه، فرد صلاح: "أشعر بأنني مثل أبنائهم تمامًا".
وعن مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، فقال : "شعرت ببعض الضغوط في كأس العالم، ولكنني فخور بذلك".
واختتم: "أن أكون أول لاعب مصري في هذا الموقف والمستوى الذي لم يصل له أحد من قبل هو أمر يجعلك تشعر بالضغط، ولكنه شعور مختلف".
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