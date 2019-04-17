تايم الأمريكية تختار محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

اختارت مجلة تايم الأمريكية واسعة الانتشار، المصري محمد صلاح بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في الجماهير عبر العالم، حيث تم نشر القائمة في عددها الأخير.
المجلة الأمريكية اختارت 100 شخص من كافة المجالات عبر العالم، اعتبرتهم الأكثر تأثيرًا جماهيريًا، حيث تواجد لاعب نادي ليفربول من بينهم.
ووضعت المجلة صلاح بين قسم "العملاقة"، إلى جانب 15 شخصية أخرى من بينهم ليبرون جايمس، مارك زوكربيرج، أليكس مورجان، ريان ميرفي، تايجر وودز وغيرهم.
وأوضحت المجلة في تقريرها، أن جماهير كرة القدم من المسلمين وفي الشرق الأوسط، وكذلك بإنجلترا يعتبرون محمد صلاح بمثابة القدوة بالنسبة لهم.
الجدير بالذكر أن محمد صلاح سبق وأن فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، ويتربع على عرش الترتيب نفسه في الموسم الجاري مناصفة مع سيرجيو أجويرو حتى الآن.
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