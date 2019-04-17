شكرا لقرائتكم ميسي يرفض الحديث عن إمكانية تحقيق "الثلاثية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن فريقه ظهر بشكل رائع في المباراة التي فاز بها بثلاثية نظيفة على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة موفيستار التلفزيونية: اليوم ظهرنا بشكل رائع، وهذا هو ما نحن عليه، لقد كنا نشعر بالتوتر في الدقائق الخمس الأولى، بعد ذلك دانت لنا السيطرة وقدمنا كرة قدم رائعة.

وأضاف النجم الأرجنتيني قائلا: نعرف أنه ليس علينا أن نخرج بهذا الشكل في أي مباراة في دوري أبطال أوروبا، لدينا خبرة مباراة روما، في غضون خمس أو عشر دقائق يمكن أن تتعقد الأمور بالنسبة للتأهل وتجد نفسك خارج المنافسة، علينا أن ندرك هذا، أهم شيء هو أننا حققنا الهدف بعبور دور الثمانية وهو ما لم نفعله منذ سنوات، لقد قطعنا خطوة جديدة.

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ولم يكشف ميسي عن هوية الفريق الذي يفضل أن يواجهه مع برشلونة في نصف نهائي البطولة الأوروبية، مشيرا إلى أن خروج يوفنتوس الإيطالي على يد أياكس أمستردام الهولندي يعد مثالا دالا على أن أي منافس سيكون صعبا.

وأكمل ميسي قائلا: هذا يخبرك بكل شيء، أي فريق سيكون معقدا سواء كان ليفربول أو بورتو، سيكون صعبا، ستتواجد (في نصف النهائي) الفرق التي تستحق ذلك، الفرق الأفضل، سيكون الأمر معقدا للغاية.

ورفض ميسي أيضا الحديث عن إمكانية تحقيق النادي الكتالوني للثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) هذا الموسم، واختتم قائلا: لقد قطعنا خطوة جديدة، الآن علينا أن نفكر في الدوري الإسباني لكي نحسمه ونتوج أبطالا في أقرب وقت، ليس علينا أن نخلد للراحة، بعد ذلك سنستعد لمباراة نصف النهائي كما يجب.