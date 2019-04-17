الأهلي لمصراوي: طلبنا من لجنة الانضباط بالفيفا تغليظ العقوبة على كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني بالنادي الأهلي، إنه طلب من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغليظ العقوبة على الإيفواري سليماني كوليبالي.

وكان كوليبالي انضم إلى صفوف الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية لموسم (2017 -2018) ليشارك في تسع مباريات أحرز خلالها ستة أهداف قبل أن يقرر الهروب من القلعة الحمراء.

وأضاف محامي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي:" آخر خطوة قمنا بها هي تقديم شكوي ضد اللاعب إلي لجنة النظام والانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فهي المنوط بها توقيع جزاءات علي أي شخص يمتنع عن سداد العقوبة الصادرة بحقه".

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وتابع :"تم اللجوء إلي لجنة النظام والانضباط بعد أن رفضت المحكمة الرياضية الاستنئاف الذي قدمه كوليبالي علي قرار تغريمه ماليًا".

وأكمل :" طلبنا أيضًا من لجنة الانضباط تغليظ العقوبة المالية بحق اللاعب لعدم قيامه بسداد الغرامة في المدة القانونية، أو إيقافه في حالة امتناعه مُجددًا عن السداد".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت قرارا لصالح الأهلي بتغريم اللاعب الإيفواري مليون و436 ألف دولار.

جدير بالذكر أن صاحب الـ24 عامًا انضم بداية الموسم الكروي الحالي إلي صفوف فريق باتريك ثيستل بعد هروبه من الأهلي.