تقرير.. فارق النقطة.. 3 تحديات بين الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستعد الفريق الأول بالأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز مساء غد الخميس في إطار مؤجلات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

يدخل الأهلي مباراة الغد متربعًا على عرش جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المرتبة الثانية.

لاعبو الأهلي يُدركون جيدًا أهمية مباراة الغد لعدة أسباب خاصة وأنها الأصعب في البطولة بخلاف مباراة القمة أمام الزمالك.

على الجانب الآخر يدرك بيراميدز أن الخسارة أمام الأهلي ربما ستبعده عن صراع الفوز باللقب -في حالة مواصلة الزمالك لانتصاراته-، ما يعني أن الفريق الوليد ربما سيفقد فرصته في الوصول لمركز مؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

الفريقان أمامهما عدة تحديات في مباراة الغد، نرصدها خلال التقرير الآتي:

- صراع القمة

فارق النقطة بين الفريقين سيزيد من صعوبة المباراة، خاصة وأن الأهلي تصدر جدول الترتيب لأول مرة منذ بداية البطولة بعد فوزه الأخير على مصر للمقاصة بنتيجة 2-1، في المقابل تعثر الزمالك أمام المصري بالنتيجة ذاتها.

على الجانب الآخر خطف بيراميدز 3 نقاط غالية أمام الاتحاد السكندري ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية.

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فوز بيراميدز سيضعه في مقدمة جدول الترتيب، متساويًا مع الزمالك -في حالة فوزه على الإسماعيلي- أما فوز الأهلي سيرفع من رصيده إلى النقطة 61 ويبقيه على عرش جدول الدوري.

الثأر

يرغب لاعبو الأهلي في الثأر من هزيمة مباراة الدور الأول والتي خسرها الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.

على الجانب الآخر يسعى بيراميدز لإثبات تفوقه على الفريق الأحمر بإلحاق الهزيمة الرابعة له هذا الموسم، بجانب الوصول إلى صدارة جدول الترتيب.

الأهلي خسر 3 مباريات أمام كل من بيراميدز (2-1)، الاتحاد السكندري (4-3)، المقاولون العرب (1-0).

تعويض الإخفاق الأفريقي

لم يبق أمام لاعبي الأهلي أمل في التتويج بأي بطولة هذا الموسم سوى بطولة الدوري المحلي أو كأس مصر، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفريق الأحمر خرج من دور ربع النهائي للبطولة الأفريقية أمام صنداونز الجنوب أفريقي بعد الخسارة في مباراة الذهاب بخماسية دون رد، وعلى الرغم من الفوز في لقاء الإياب بهدف نظيف إلا أنه لم يكن كافيًا لتأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية.