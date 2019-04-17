مصدر بالأهلي: اختبار طبي لتحديد موقف رمضان صبحي من لقاء بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
يخضع اللاعب رمضان صبحي جناح النادي الأهلي، لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في مواجهة فريقه أمام بيراميدز غداً، الخميس، من عدمه.
وحسبما أكد مصدر في النادي الأهلي-تحفظ على ذكر اسمه-، في تصريحات لمصراوي فإن صبحي خضع لفحوصات طبية أمس الثلاثاء بعد تدريب الفريق، في ظل شكواه من ألام عضلية.
وأوضح المصدر أن رمضان صبحي اشتكى من ألام موضعها بين العضلتين الأمامية والخلفية، مما أدى بطبيب الفريق لمنحه أدوية لتخفيف الألم.
وسيخضع جناح الأهلي لاختبار طبي خلال مران الفريق الذي يقام اليوم، الأربعاء، لمعرفة ما إذا كانت إصابته تستدعي فترة راحة وغياب عن المباريات من عدمه.
الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع بيراميدز مساء الخميس على ملعب بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة 25 للدوري المصري الممتاز.
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