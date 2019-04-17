أبطال أوروبا: حلم السيتي يقف عند عتبة توتنهام

ا الموسم.يتطلع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تحقيق أقصى استفادة من عاملي الأرض والجمهور، عندما يستضيف مواطنه توتنهام اليوم الأربعاء في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد أن انتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز توتنهام 1-0. وربما يكون السلاح الأبرز لدى مانشستر سيتي في مباراة اليوم، طموحه لتحقيق إنجاز غير مسبوق، إذ لا يزال الفريق الذي يدربه المدير الفني بيب غوارديولا بإمكانه إنهاء الموسم متوجاً بأربعة ألقاب. ولا شك في أن السيتي سيخوض مباراة الغد بثقة كبيرة على ملعب الاتحاد الذي شهد نجاحه في تحقيق 24 انتصاراً خلال 26 مباراة على أرضه خلال هذا الموسم في كل المسابقات. وتوج السيتي بالفعل بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب منافسته بقوة مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وارتفع سقف طموحات جماهير السيتي، إذ تأمل في إنهاء الموسم بأربعة ألقاب، رغم أن غوارديولا اعتبر أن هذ الأمر “مستحيل”. ومع ذلك، يعد التتويج الأوروبي هدفاً مهماً طال انتظاره بالنسبة لمانشستر سيتي، وتشكل مباراة الغد واحداً من الاختبارات الأكثر صعوبة للفريق. ويتطلع مانشستر سيتي إلى تعويض الفرص الضائعة في مباراة الذهاب والتي كان أبرزها ركلة الجزاء التي سددها سيرجيو أغويرو وتصدى لها الحارس هوغو لوريس. وكان لهذا التصدي دوراً واضحاً في تعزيز ثقة توتنهام الذي قدم انطلاقة لم يوقفها حتى الخروج الصادم للنجم والهداف هاري كين في الدقيقة 58 بسبب إصابته في الكاحل. ودفع السيتي ثمن الفرص الضائعة حينها عندما سجل سون هيونغ مين هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة 78، لتزداد الضغوط على السيتي في مباراة الإياب. والآن، بات التحدي في ذروته بالنسبة للسيتي، إذ أن مباراة اليوم ستحدد مصيره في البطولة الأوروبية هذا الموسم.