مطيع فخر الدين: السومو الأفريقي ينافس أبطال العالم على منصات التتويج قريبًا

يقيم الاتحاد الأفريقي للسومو برئاسة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى، سيمنار لمدربي وحكام السومو في أفريقيا بالكونغو الديمقراطية، وذلك في الفترة من 16 حتى 20 أبريل الجارى.
ويقوم بالتدريس وإلقاء المحاضرات بالسينمار أحمد خليفة، المدير الفني للاتحاد الأفريقي للسومو، يأتيذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل مجلس إدارة الاتحاد.
قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى إن الإتحاد الأفريقي للسومو حريص على انتشار، ودعم اللعبة فى القارة الأفريقية، والارتقاء بمنظومة السومو
وذلك من خلال إقامة الدورات المتخصصة فى كل مجال حتى يكونوا على دراية مستمرة بكل المستجدات التى تطرأ على اللعبة، من قوانين وطرق لعب وتدريب، حتى تستطيع الدول الأفريقية أن تغزو بطولات العالم القادمة خلال الفترات المقبلة، وتنافس بقوة على المراكز الأولى.
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