السفير السعودي: الاستثمار الرياضي في مصر يحظى بدعم على المستوى الرسمي والشعبي

شهد سفير المملكة العربية السعودية بمصر، الدكتور أسامة أحمد نقلي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، افتتاح مركز فيزيك للرعاية الطبية والعلاج الطبيعي، بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وكريستان جروس، المدير الفني للنادي الزمالك.

وقال السفير السعودي، أود بداية أن أشكر معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على المشاركة في افتتاح مركز فيزيك للعلاج الطبيعي والتأهيل، كما يسرني أن أشارك في افتتاح هذا المركز.

وتابع الدكتور أسامة أحمد نقلي، لا بد لي من التنويه بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، التي طالت كافة مجالات التعاون بين البلدين في خدمة المصالح المشتركة، وخدمة تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأوضح إن إنشاء مركز فيزيك للعلاج الطبيعي والتأهيل كاستثمار مشترك يضع لبنة جديدة في صرح العلاقات الثنائية، وفي أحد أهم مجالات التعاون الرياضي.

ونوه أن الاستثمار في المجال الرياضي في كلا البلدين يحظى باهتمام كبير على

المستوى الرسمي، وعلى المستوى الشعبي، وبالتواكب مع هذا التوسع في المجال الرياضي بدأنا نشهد توسعا كبيرا في جميع الخدمات المساندة للرياضة، ولعل أهمها برامج العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، ويتوفر لدى بلدينا ولله الحمد كل الإمكانات البشرية والتقنية التي من شأنها أن تجعل استثماراتنا في هذا المجال رائدة بمشيئة الله تعالى.

وأكد السفير السعودي، أن لا بد في هذا الصدد التنويه بالتطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال الرياضة والشباب، وبرامجها الطموحة الهادفة إلى الارتقاء بمستواها في كافة المجالات، ويشمل ذلك الرياضة بمختلف مناشطها، علاوة على كافة البرامج المصاحبة لها، وعلى رأسها الطب الرياضي، والعلاج الطبيعي الرياضي، إلى جانب التسويق الرياضي، الصحافة الرياضية، التدريب الرياضي، إضافة إلى النهوض بمستوى

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العلوم الرياضية إلى جانب إدارة الأعمال والمنشآت الرياضية، ورفع مستوى الوعي القانوني الرياضي.

وبدأنا بحمد الله تعالى نشهد نتائج هذه الجهود في قطاع الرياضة بطموحاتنا التي تظل دائما أكبر لبلوغ المكانة المرموقة التي تليق بالوطن العزيز.

واختتم الدكتو أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية، في مصر، أكرر شكري وتقديري لمعالي وزير الشباب والرياضة، ولرئيس مجلس إدارة مركز فيزيك للعلاج الطبيعي والتأهيل، ولجميع القائمين على المركز، سائلا المولى عز وجل أن يبارك بهذا المشروع المشترك بين البلدين الشقيقين، وأن يشكل خطوة تستتبعها عدة خطوات لتشجيع الاستثمارات الرياضية المشتركة، وتكريس العلاقات بين بلدينا الشقيقين.

ومن جانبة أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن التعاون المشترك بين مصر والسعودية لن يتوقف، في أي مجال وهو ما يؤكد في كل مناسبة.

وأوضح وزير الرياضة، أن مركز فيزيك للرعاية الطبية يعمل على تطوير السياحة العلاجية في مصر، كما يؤكد مدى الاستقرار الذي تتمتع به البلاد، لجلب الاستثمارات في شتى المجالات.

وحضر حفل الافتتاح كوكبة من نجوم الفن والرياضة، والإعلاميين، بجانب بعض الشخصيات العامة في المجتمع المصري والسعودي.