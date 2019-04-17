النصر يحصل على أحكام بحبس سمير حلبية وكفالة بسبب صفقة إسلام عيسي

حصل نادي النصر على أحكام بالحبس لمدة 12 عام وكفالة 300 ألف جنيه ضد سمير حلبية رئيس النادي المصري في الشيكات بدون رصيد باقي مستحقات انتقال اسلام عيسى للنادي البورسعيدي من الموسم الماضي.
كان المصري قد منح النصر شيكات بقيمة انتقال اسلام عيسى ولم يسدد الناديالمصري مبلغ 4 مليون جنيه من اجمالي مبلغ 10 مليون جنيه قيمة انتقال اللاعب.
اقام نادي النصر اربعة دعاوى قضائية لحفظ حقوقه في باقي المستحقات المالية التي تبلغ 4 مليون جنيه وحصل على مجموع احكام 12
جاء تحرك نادي النصر للقضاء بعد التأكد من أن الشيكات بدون رصيد وعدم سداد النادي المصري للشيكات التي يعود تاريخها لشهر يناير وفبراير ومارس.
كان نادي النصر قد تقدم بشكوى لاتحاد الكرة في يناير الماضي ضد النادي المصري لايقاف القيد بسبب عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة.
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