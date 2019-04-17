الأهلي يواجه سموحة غدًا في بطولة الجمهورية للناشئين

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٩» فريق سموحة غدًا الخميس، في مباراة تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ٣٢ من بطولة الجمهورية، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

الأهلي تعادل في مباراة الجولة السابقة مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما، ليظل في المركز

الثاني، خلف الإسماعيلي الذي نجح في حسم لقب البطولة لصالحه، حيث وصل رصيد الأهلي إلى ٦٢ بفارق ١١ نقطة عن الإسماعيلي، وذلك قبل ٣ جولات من نهاية الموسم.

وفاز أهلي ٩٩ هذا الموسم في

١٨ مباراة وتعادل في ٨، وخسر في ٤ مباريات، مسجلاً ٦٤ هدفاً، بينما تلقت شباكه ٣٠ هدفاً.

ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، صابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.