رمضان صبحي يخضع لفحص طبي اليوم

يخضع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء.
ويعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الأمامية، تعرض لها مؤخرا، وذلك لحسم موقفه من اعلان جاهزيته لمواجهة
ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.
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