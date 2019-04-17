لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل لقاء بيراميدز

يلقي مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين مساء اليوم الأربعاء داخل معسكر الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز. ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع 25 بمسابقة الدوري الممتاز. وكان الأهلي قد نجح في تصدر جدول الدوري بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز.

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