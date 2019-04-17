الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للقاء بيراميدز

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الخميس في اللقاء المؤجل من الأسبوع 25 بمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له علي ملعب بتروسبورت. له علي ملعب بتروسبورت. ويعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة معسكر مباراة بيراميدز عقب انتهاء المران المسائي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة للدخول في معسكر مغلق. ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 58 نقطة بعد فوزه الأخير على مصر المقاصة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة 28 من منافسات الدوري الممتاز.

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