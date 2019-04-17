صورة.. مواعيد مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي

أعلن اتحاد الكرة السعودي، أمس، تغيير موعد بعض مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين نظرًا لارتباط الهلال بالمشاركة في البطولة العربية وكذلك مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وستشهد الجولة 18 عددا من المواجهات القوية حيث يستقبل الاتحاد ضيفه الاتفاق بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز على النصر في الجولة السابقة ويستقبل النصر ضيفه الفتح

كما يلتقي الأهلي مع الوحدة ويخوض الهلال مواجهة صعبة أمام التعاون.

وتوضح الصورة التالية مواعيد مباريات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد التعديلات التي وضعتها لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.