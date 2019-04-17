أعلن اتحاد الكرة السعودي، أمس، تغيير موعد بعض مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين نظرًا لارتباط الهلال بالمشاركة في البطولة العربية وكذلك مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.
وستشهد الجولة 18 عددا من المواجهات القوية حيث يستقبل الاتحاد ضيفه الاتفاق بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز على النصر في الجولة السابقة ويستقبل النصر ضيفه الفتح
وتوضح الصورة التالية مواعيد مباريات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد التعديلات التي وضعتها لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. مواعيد مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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