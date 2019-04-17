وزير الرياضة والسفير السعودي يفتتحان مركز فيزيك للعلاج الطبيعى ويكرمان نجوم الفن

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير السعودي في مصر الدكتور أحمد أسامة نقلي، افتتاح مركز فيزيك للرعاية الطبية والعلاج الطبيعي، في إطار التعاون في مجالات الرياضة العلاجية والسياحية بين مصر والسعودية.

وقال الدكتور أشرف صبحي أن العلاقات بين مصر والسعودية ذات تاريخ طويل وممتد ولن تتوقف في أي مجال، وهو ما يؤكد مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين في شتى المجالات الحياتية.

وأكد صبحي خلال كلمته أن الطب الرياضي يعد من أحد أهم سبل التعاون والاستثمار الرياضي المتقدم، ومن أجل أن يتم علاج اللاعبين في بلدهم دون الحاجة للسفر في رحلات تتكبدها الأندية لعلاجهم من الإصابات التي يتعرضون لها.

وقال السفير السعودي إن مصر تمتلك كافة مقومات النجاح لأي استثمار ممكن، وهو ما يعطى الجميع الثقة في الاستثمار في أي مجال داخل مصر.

ويهدف المركز إلى تشجيع السياحة العلاجية بين مصر والسعودية عن طريق تكامل المركزين في البلدين، وزيادة الاستثمار في مصر.

وشهدت الاحتفالية تكريم لعدد من المتميزين سواء من الرياضيين أو الفنانين، مقدمي البرامج، رؤساء التحرير، ورجال الأعمال، بالإضافة لعمداء بعض الكليات العامة والخاصة، ود.سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي بمصر.

ومن جانبه أكد الدكتور رفيق رضوان مدير الاحتفالية أن المركز يسعى لتقديم خدمة العلاج الطبيعي والاستثمار والتأهيل الرياضي في مصر من

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أجل تفعيل دوره في الخدمة المجتمعية تجاه المواطن المصري.

وقد شهد الافتتاح التجريبي للمركز في مصر نجاحًا ملحوظًا حيث شهد قدوم عدد كبير من السعوديين للعلاج في مصر سواء الرياضيين أو غير الرياضيين مما ساهم في تنشيط السياحة إلى جانب زيادة موارد الدولة .

ويعتمد المركز على استراتيجية قوية تساعده في تأهيل اللاعبين بشكل يمنح أى منظومة رياضية الاستقرار التام بعيدًا عن الإصابات، فهو لا يكتفي بعلاج الإصابات فقط وإنما يُحاول أن يكتشف كل المسببات التي من الممكن أن تكون عاملًا أساسيًّا في أي إصابة .

وتتميز الاستراتيجية بثلاثة أركان هامة وهى :" توفير الأجهزة الحديثة التي تستخدم في القياسات الرياضية من أجل التنبؤ بما سيحدث للاعب من أي إصابات، الخطة العلاجية التي من المقرر أن تحميه من أي أضرار أو إصابات، ووسائل الوقاية من الإصابات المختلفة".