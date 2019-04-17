نجح مسؤلو نادي المقاولون العرب في تجديد عقدي ثنائى الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني عماد النحاس لمواصلة نجاحه لما قدمة مع ذئاب الجبل الفترة الماضية. ووقع إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق وحسن شاهين حارس مرمى الفريق لمدة ثلاث مواسم. وتدرس إدارة المقاولون العرب مد عقود بعض اللاعبين الذين تألقوا بشكل ملحوظ مع الفريق خوفًا من إغراءات السماسرة التى بدأت فى إجراء بعض الاتصالات مع عدد من نجوم الذئاب يأتى على رأسهم ثنائى الهجوم أحمد على ومحمد طلعت. يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب يجدد عقد ثنائي الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.