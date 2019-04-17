المقاولون العرب يجدد عقد ثنائي الفريق

نجح مسؤلو نادي المقاولون العرب في تجديد عقدي ثنائى الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني عماد النحاس لمواصلة نجاحه لما قدمة مع ذئاب الجبل الفترة الماضية.
ووقع إبراهيم صلاح لاعب وسط الفريق وحسن شاهين حارس مرمى الفريق لمدة ثلاث مواسم.
وتدرس إدارة المقاولون العرب مد عقود بعض اللاعبين الذين تألقوا بشكل ملحوظ مع الفريق
يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة.
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