اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

ينقل لكم "الخليج 365" بثًا مباشرًا بالفيديو لمباراة توتنهام الإنجليزى ونظيره مانشستر سيتي، المقرر لها اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، وذلك في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، على ملعب "وايت هارت لين"، معقل السبيرز.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، يلتقي فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير ضمن إياب دوري أبطال أوروبا 2019، يطمح السيتي في العودة إلي النتيجة مرة آخري من أجل تعديل المسار في البطولة الأوروبية، بعد الفشل في اللقاء الماضي بهدف لنادي توتنهام، فهل ينجح الفريق علي ملعبه وبين جماهيره في الفوز بنتيجة كبيرة، من أجل التأهل، أم سيكون لنادي السبيرز الفرصة من أجل العبور والحفاظ علي النتيجة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

تنطلق المواجهة بين فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء المعلق عصام الشوالي + حفيظ دراجي..

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

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مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يترقبها جمهور وعشاق كرة القدم كونها ستمثل تحدياً كبيراً لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الباحث عن تخطى عقبة الفريق اللندني والحفاظ من ثم على آمال الفوز برباعية تاريخية هذا الموسم، فبعد فوز الفريق السماوي بلقب كأس الرابطة الإنكليزية يصارع حالياً بقوة للفوز بلقب الدوري الإنكليزي إضافة إلى تأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي في مواجهة واتفورد لذلك تمثل مباراة توتنهام عقبة أمام سيتي لمواصلة حلمه بتسطير هذا الإنجاز التاريخي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام سيكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءا بتوقيت القاهرة

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام سيكون عبر قناة beIN SPORTS HD1 باللغة العربية وbeIN SPORTS HD11 باللغة الإنكليزية.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، وذلك عبر تطبيق beIN CONNECT.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير مباشر في لقاء اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأربعاء 17 / أبريل / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال