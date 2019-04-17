اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم 17 / 4 / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

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مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم 17 / 4 / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره بورتو البرتغالى، اليوم الأربعاء، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا في مواجهة قوية ينتظرها الجميع علي ملعب الأنفيلد حينما يستضيف فريق ليفربول الانجليزي نظيره فريق بورتو البرتغالي في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتأتي قوة المباراة كون النجم المصري محمد صلاح هو افضل نجوم الريدز والذي يقوده في الفترة الاخيرة مما يجعل الجماهير تنتظر، مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو، بث مباشر مباراة ليفربول الان، نتيجة ليفربول وبورتو الان، نتيجة مباراة ليفربول وبورتو اليوم، بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو البرتغالي ، موعد لقاء ليفربول الانجليزي وبورتو البرتغالي ، مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو في دوري الأبطال الاوروبي ، متابعة مباراة ليفربول وبورتو بجودة متوسطة، مباراة بجودة عالية، مباراة ليفربول وبورتو مباشرة، مشاهدة مباراة بث مباشر، بث مبارة لمباراة ليفربول وبورتو، ماتش ليفربول وبورتو مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم 17 / 4 / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-صفر في الجولة 34 من الدوري الانجليزي بفضل ثنائية مانيه و محمد صلاح، الذي استطاع تسجيل هدفًا رائعًا و احتفل بطريقة مميزة رد بها على العنصرية التى تعرض لها من قبل جماهير تشيلسي ، ويطمح لمواصلة الحفاظ على أدائه.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم 17 / 4 / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

على الجانب الآخر يدرك سيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو صعوبة مواجهة اليوم، حيث أكد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه سيقابل أحد أقوى الفرق بالعالم مشددًا على ضرورة تحلي لاعبيه بالسرعة و الحسم في الهجمات و استغلال المساحات المتاحة امامهم.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم 17 / 4 / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

تنطلق مباراة ليفربول وبورتو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

تُذاع مباراة ليفربول وبورتو عبر قناة bein sports hd2، وذلك بصوت المعلق "حفيظ دراجي" و"سوار الدهب".

قائمة ليفربول:

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم 17 / 4 / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

أعلن مدرب فريق ليفربول "يورجن كلوب" القائمة المستدعاة لمواجهة فريق بورتو مساء اليوم.

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مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم 17 / 4 / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز، ماتيب، فان ديك، روبيرتسون.

خط الوسط: فاينالدوم، ميلنر، هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم 17 / 4 / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال

التشكيل المتوقع لبورتو:

حراسة المرمى: كاسياس.

خط الدفاع: ميليتاو، بيبي، فيلبي، تيليس.

خط الوسط: أوتافيو، بيريرا، هيريرا.

خط الهجوم: ياسين براهيمي، سواريس، ماريجا.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم 17 / 4 / 2019 في ربع نهائي دوري الأبطال